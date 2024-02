Sony anuncia demissão de funcionários; estúdios também serão afetados

A Sony Interactive Entertainment anunciou que cerca de 8% da força de trabalho global será demitida. a decisão afeta cerca de 900 funcionários da companhia. O comunicado foi feito pelo presidente-executivo da empresa, Jim Ryan, e compartilhado nas redes sociais da Playstation, nesta terça-feira (27/2).

“Tomamos a decisão extremamente difícil de anunciar nosso plano de iniciar uma redução de nosso número geral de funcionários globalmente em cerca de 8 por cento ou cerca de 900 pessoas, sujeito à legislação local e aos processos de consulta”, diz o comunicado.

Os cortes impactam trabalhadores de diversas áreas em todo o mundo, especialmente os profissionais do Reino Unido, com o fechamento total da PlayStation London Studio. Além do estúdio em Londres, outras empresas da Sony foram afetadas pela reformulação, nomes como Guerrilla Games, Naughty Dog e Insomniac sofrerão com as baixas.

Segundo o site The Verve, as demissões ocorrem depois da divulgação de relatório negativo da Sony, que não cumpriu a meta de vendas do PS5. A previsão anterior era de quase 25 milhões de vendas do console, mas uma nova estimativa mostrou expectativa de 21 milhões de unidades vendidas. Ryan cita no comunicado que “o cenário econômico em evolução, as mudanças na forma como desenvolvemos, distribuímos e lançamos produtos” foram algumas das razões para a decisão da Sony de reestruturar a empresa.

A indústria de jogos foi atingida pela recente onda de demissões, em janeiro deste ano, a Microsoft, dona do Xbox, anunciou o desligamento de quase 2 mil funcionários da na área de games. A Unity também demitiu 25% da força de trabalho no mês passado, e o Discord cerca de 17% da força de trabalho.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori