Em janeiro de 2023, Gracyanne Barbosa criou um perfil no OnlyFans, mas nunca comercializou conteúdos adultos na plataforma. Segundo ela, seu ex-marido, o cantor Belo, era contra.

Agora que está solteira, a musa fitness declarou que pretende investir na plataforma: "O Belo não deixava. E eu respeitei… agora eu posso fazer isso, e eu vou mesmo precisar. Mas ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir", afirmou ela em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Gracyanne Barbosa explicou que fará isso com o objetivo de aumentar sua renda: "Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar", ressaltou a musa.

De acordo com Gracy, seus fãs sempre pediram para que ela estreasse o perfil no OnlyFans: "Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano. Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés", disse ela.

A famosa também já recebeu propostas pra lá de ousadas: "Pedem muito a minha axila. Sempre! Os gringos pedem demais. Pedem vídeos e oferecem grana por isso. Já ofereceram 25 mil dólares por um vídeo de 1 minuto da minha axila. Eu fiquei com medo e acabei bloqueando a pessoa", afirmou.

A post shared by Gracyanne Barbosa – (@graoficial)

O post Solteira, Gracyanne Barbosa pretende estrear perfil no OnlyFans e confessa: "O Belo não deixava" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.