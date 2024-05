Ex-ator da Globo relembra campanha fracassada nas eleições como aliado de Bolsonaro

Felipe Folgosi, ex-galã das novelas da Globo na década de 1990 e 2000, hoje trabalha como autor de histórias em quadrinhos, e relembrou quando tentou emplacar a carreira na política em 2022, mas sem sucesso.

Na época, o ator concorreu às eleições como candidato a deputado federal em São Paulo pelo PL, partido do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, e somou em torno de 30 mil votos, mas não foi suficiente, e ele assumiu a vaga de suplente.

Em entrevista ao jornal O Globo, Felipe Folgosi explicou o motivo de sua decisão arriscada, e consequentemente, sem êxito positivo. "Foi um pedido que me foi feito, para contribuir na cultura. Achei que era oportuno, a gente estava em um momento de transição. Vivemos em uma democracia, tem várias pessoas do meio artístico que já se posicionaram e se candidataram, já fizeram parte de governos, tanto em cargos eletivos ou não", disse o ex-ator da Globo.

"Não vejo nenhum problema de ter atendido esse chamado de participar e poder colaborar publicamente com a questão da cultura. Só que realmente não é a minha vocação. Prefiro colaborar como cidadão de uma forma cívica, como eu sempre fiz, com a minha arte. Para mim foi muito bom, importante e educativo, mas prefiro me manter na área mais estritamente cultural", explicou ele, que está longe das novelas desde que esteve em As Aventuras de Poliana, no SBT, em 2020.

Sobre a possibilidade de retornar às novelas, Folgosi comentou: "Eu adoro fazer novela. Às vezes as pessoas subestimam, mas fazer novela bem não é fácil, e aqui no Brasil a gente faz novela muito bem. Exige bastante energia e tempo. (…) É muito gostoso. Às vezes preciso priorizar outros projetos, mas continuo me considerando um ator do mercado", pontuou.

