Sepultura anuncia segunda fase e novas datas da turnê de despedida

Após a primeira fase da turnê de despedida, o Sepultura retorna ao Brasil com a segunda fase da turnê Celebrating life through death. Com sete shows confirmados, o grupo inicia a turnê em julho. A turnê tem como foco entregar uma despedida à altura da história do grupo.

Na primeira etapa da Celebrating life through death, foram vendidos mais de 30 mil ingressos em shows realizados no Brasil. O grupo formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Greyson Nekrutman e Paulo Xisto retorna ao país depois de uma passagem pela América Latina e anuncia sete novos shows com início em Fortaleza, no dia 6 de julho.

Sepultura é considerada uma das bandas de metal mais importantes da América do Sul e tem uma base de fãs globalmente diversificada. Com letras que abordam questões sociais, políticas e culturais, a banda se consolidou ao redor do mundo. O quarteto passou por mais de 76 países, fez shows em mais de 803 cidades fora do Brasil, esteve em quase todos os continentes do mundo e vendeu mais de 20 milhões de discos.

"Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido", declararam os integrantes da banda, à imprensa, no anúncio da turnê de despedida.

Confira a programação:

6 julho - Fortaleza - Praça Verde do Dragão do Mar

13 de julho - Belém - Espaço Náutico Marine Club

21 de julho - Brasília - Festival Capital Moto Week

27 de julho - João Pessoa - Imagineland

09 de agosto - Santo André - Clube Atlético Aramaçan

17 de agosto - Campo Grande - Ginásio Guanandizão

23 de agosto - Santa Bárbara D’Oeste - Usina Santa Bárbara

6 de setembro - São Paulo - Espaço Unimed

7 de setembro - São Paulo - Espaço Unimed

8 de setembro - São Paulo - Espaço Unimed