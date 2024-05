Astrofísica brasileira lança livro sobre o nascimento das grandes ideias

A astrofísica Larissa Santos lança, amanhã, o livro De onde surgem as grandes ideias? na Livraria da Travessa, no Casa Park (Brasília), a partir das 19h. A ideia do livro é ser um guia prático com dicas que podem melhorar o percurso das pessoas nas suas respectivas carreiras, exemplificado com a ciência. “Assim como Marcelo Gleiser, autor do meu prefácio, eu definiria o livro como um pequeno manual da criatividade”, diz a autora.

Larissa Santos é astrofísica, nascida em Brasília, graduada pela Universidade de Brasília (UnB), mestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e doutora pela Universidade de Roma, Tor Vergata. Atualmente trabalha no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Yangzhou, na China.

Ainda criança, Larissa decidiu que queria estudar o universo, pois era algo que sempre a encantou. “Eu não sabia bem como iria fazer isso e mais tarde eu acabei descobrindo que o método mais direto de estudar o universo é estudando física, então eu entrei pra graduação em física na UnB, fiz meu mestrado no INPE, em São José dos Campos e meu doutorado em Roma”, conta. Hoje ela mora na China, onde trabalha com pesquisa em cosmologia há mais de 10 anos.

Nas redes sociais, faz divulgação científica e conta que recebe muitas perguntas dos seguidores a respeito da ciência. Foi assim que surgiu a ideia do livro. Um ouvinte perguntou: “De onde surgem as grandes ideais?”. Um dos objetivos do livro é responder a essa pergunta. “A gente tem uma ideia equivocada de como o empreendimento científico acontece. Pensamos que normalmente são grandes gênios inalcançáveis que em momentos de inspiração divina tem ideias que mudam o mundo. Mas, na verdade, a ciência é construída de pequenos blocos e pequenos pedacinhos até se transformar em todo o arcabouço de conhecimento que a gente tem hoje”, detalha Larissa.

A astrofísica procura desmistificar a ideia do gênio solitário e chegar ao entendimento de que, para se ter boas ideias, é preciso muito mais do que momentos eureca. As dicas práticas, presentes no texto, são baseadas nas experiências da autora de como pode-se ter mais ideias na carreira e vida, sempre usando como exemplo a sua área de conhecimento, a ciência, e as grandes descobertas científicas.

Para produzir o livro, ela pesquisou a respeito da vida de personalidades científicas que têm relação com a área na qual atua para entender a história da ciência. “A história da ciência acaba sendo deixada de lado durante os nossos períodos na escola. Quando estudamos física, não escutamos falar sobre como as pessoas desenvolveram aquelas ideias, né? A gente sempre chega e escuta sobre as equações de Newton, mas não como o Newton chegou àquelas equações e em qual contexto ele vivia”, explica.

Ao final de cada um dos 11 capítulos do livro de 140 páginas, há dicas práticas de como, por exemplo, ser mais curioso, como estudar melhor, “estude o tema que você quer aprender”, e como os leitores podem ter ideias inovadoras para o futuro por meio de ideias do passado. “Vale lembrar que não é específico só para quem é da área da ciência. O livro conversa com todo mundo. Os exemplos são, claro, da ciência porque é a minha área, mas é um livro para todos”, diz.