'MultiVersus' anuncia Coringa como novo personagem

Coringa é o primeiro personagem do jogo fora do beta. - (crédito: Reprodução/Warner Bros.)

O jogo de porrada entre os personagens da Warner Bros., MultiVersus, está prestes a voltar depois de um longo período de sua beta. Para preparar os jogadores para o retorno do game, a Player First lançou um trailer anunciando um novo personagem da DC como jogável: o príncipe palhaço do crime, o Coringa.

He's been waiting in the shadows for far too long. #MultiVersus pic.twitter.com/Rak7hX3lbJ — MultiVersus (@multiversus) May 8, 2024

Na versão em inglês, Mark Hamill — O Luke Skywalker de Star Wars —, consagrado dublador do personagem, volta para reprisar o papel no jogo. Em terras tupiniquins, Márcio Simões, dublador do Gênio de Aladin e Patolino dos Looney Tunes, que dubla o personagem desde Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, será a voz do personagem no Brasil.

Lembrando que o jogo já conta com um grande elenco de personagens e propriedades da WB, como Tom e Jerry, Superman, Adão Negro, Arlequina, Steven Universe, Finn e Jake, Mulher Maravilha, o Gigante de Ferro e muitos outros personagens.



O jogo é uma parceria entre a Player First Games e a Warner Bros. MultiVersus estará disponível para download gratuito para consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.