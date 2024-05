Depois de fechar dois estúdios, Microsoft pode estar planejando nova onda de demissões

Após fechamento surpresa de quatro estúdios da Zenimax, dois deles muito grandes, a Tango Gameworks responsável pela duologia The Evil Within e o recente sucesso de crítica Hi-Fi Rush, além da Arkane Austin que criou Dishonored e Redfall, as demissões na divisão de games da Microsoft parece não ter terminado.

Segundo Jason Schreier, do Bloomberg, a empresa estaria tentando enxugar a divisão de jogos da Xbox, com isso a empresa estaria oferecendo diversos acordos de demissão voluntária a produtores e testadores de qualidade da ZeniMax. No texto de Schreier, ele afirma que suas fontes contactaram diversos representantes da Xbox que negam que existam mais cortes planejados. O argumento bate de frente com a informação dada pelos próprios colaboradores da marca que afirmam que existem novas demissões planejadas.



Projetos cancelados



A Tango foi extremamente elogiada pelo desenvolvimento de Hi-Fi Rush e recebeu diversos prêmios pelo jogo, sendo um exclusivo Xbox que ganhou muita atenção, o estúdio já planejava uma sequência para a história de Chai. Jason Schreier disse que falou com pessoas que estiveram numa reunião com o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, que elogiou fortemente o game, mas que não deu um motivo concreto para o encerramento das atividades da Tango Gameworks.



Enquanto a Arkane Austin, depois do fracasso comercial de Redfall, jogo de tiro multiplayer de vampiros, que acabou flopando e sendo bombardeado pela crítica, a empresa voltaria a suas origens com um jogo multiplayer focado em Dishonored. Booty disse que não teve nada haver o encerramento do estúdio com o fracasso de Redfall.



Gamepass foi o responsável?



Por fim, Jason aponta que o maior causador dessa diminuição de estúdios foi devido ao pouco crescimento de novos assinantes no serviço de streaming de jogos da Xbox, o Gamepass. A plataforma que possui um preço fixo, com catálogo de mais de 100 jogos, que não necessita de um console para ser acessado, cresceu monstruosamente entre 2019 e 2021, e parece ter estagnado desde então, assim como muito serviços de assinatura voltado para o mundo dos games, como apontou a Circana em nova pesquisa, o analista de mercado, Mat Piscatella disse que o dinheiro com assinaturas em março de 2024 foi apenas 1% maior com o gasto em relação à mesma época ao ano passado.

Este número indica que talvez o modelo atual de negócios dos serviços de assinatura não estejam sendo capaz de atrair novos usuários interessados, o que demonstra que o máximo de jogadores curiosos pelo Gamepass tenha sido atingido ou esteja muito próximo, na atual circunstância a Microsoft deve se movimentar de alguma forma para conseguir novos assinantes apesar desse “corte de despesas” com os estúdios da ZeniMax.