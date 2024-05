Projeto em Olhos D'Água oferece oficinas gratuitas de teatro

No encerramneto das atividades, será feito um espetáculo teatral com os participantes dos cursos - (crédito: Divulgação)

O projeto Olhos D’água em Cena ocoere de 13 de maio a 21 de junho com oficinas gratuitas em Alexânia (GO). A iniciativa é do Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco), em parceria com a companhia Inventor de Sonhos, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Secult-GO). As inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (62) 99311-9148.

Ministrada até dia 17 de maio por Marcelo Beré, doutor em Filosofia do Palhaço e cofundador do Circo Teatro Udi Grudi, a oficina Palhaço Musical tem 20 vagas disponíveis para pessoas a partir dos 12 anos. As aulas formativas serão realizadas na sede do Naco, em Olhos D’água. De 20 a 31 de maio, será a vez da oficina de Montagem de Teatro de Rua, com o poeta e diretor da Cia Inventor de Sonhos Sebastian Marques.



No próximo mês, haverá as formações de Figurino e de Deslocamentos: convergências e divergências migratórias. O projeto foi criado em abril deste ano a partir da oficina Criação e Confecção de Máscaras Cênicas. O Olhos D’Água em Cena busca despertar na comunidade o desejo de compor um grupo teatral formado por moradores da região e ampliar um vínculo com as artes entre a população local.



No final das atividades, será criada uma peça de teatro de rua pelos participantes. Durante o mês de junho, serão apresentados quatro espetáculos gratuitos em escolas e espaços públicos de Olhos D’Água e de Alexânia.