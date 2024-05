Clube do Choro vira ponto de coleta de doações para vítimas das enchentes

O Clube do choro de Brasília está promovendo uma campanha de arrecadação de recursos em solidariedade às vítimas das enchentes que prejudicaram o Rio Grande do Sul. Os itens estão sendo recebidos no Espaço Cultural do Choro.

Os interessados em ajudar as pessoas impactadas podem doar, no local, lençóis, toalhas e cobertores em bom estado de conservação. Do ponto de coleta, os donativos serão encaminhados para a Força Aérea Brasileira (FAB), responsável por transportar os itens arrecadados até o local prejudicado.

Clube do choro recebe doações para o Sul (foto: Divulgação)

Segundo a Agência Senado, a quantidade de municípios atingidos pelas chuvas e deslizamentos na região Sul está em 417. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela catástrofe. Mais contribuições podem ser feitas pelo canal oficial de doações do Estado SOS Rio Grande do Sul, formado por entidades públicas e privadas para fiscalizar a distribuição das arrecadações via chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38).

Serviço

Arrecadação para o Rio Grande do Sul, ponto de coleta no Espaço Cultural do Choro de Brasília, na sexta-feira (10/5), das 18h às 22h, e no sábado (11/5), das 10h às 22h.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel