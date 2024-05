Festival Música Transforma 2024 divulga line up em evento na Infinu

A terceira edição do Festival Música Transforma reúne artistas conhecidos da música instrumental candanga. O evento será realizado entre os dias 9 a 15 de junho, em diversos palcos do DF. A festa de lançamento do festival ocorre no dia 14 de maio, na Infinu

O Festival Música Transforma vem sendo realizado em Brasília desde 2018. Na terça-feira (14/5), a Infinu será palco da festa de lançamento durante uma jam session, quando será anunciado o line up. A jam session reúne músicos já conhecidos na cena instrumental do DF e até fora dele

O evento tem início às 20h, com nomes conhecidos do cenário musical como Iara Gomes, Adriana Losi, Marcus Moraes, Felipe Lemos, Vavá Afiouni e Esdras Nogueira. Totalmente gratuita, a festa é uma prévia do festival deste ano, que mais uma vez ocupará casas de show e outros espaços de apresentação da música ao vivo no DF, incluindo a Infinu. No início da jam session serão servidas algumas bebidas e comidas aos primeiros que chegarem ao local, cortesias oferecidas pelos projetos Vai Té Chá e Coma lá em casa, respectivamente.

Serviço

Festival Música Transforma 2024

Evento de lançamento, na terça-feira (14/5), na Infinu Bar (506 Sul), a partir das 20h. Evento gratuito.