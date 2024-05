Saga 'O senhor dos anéis' terá novo filme programado para 2026

Após uma década do lançamento do último filme da saga O senhor dos anéis, o estúdio Warner Bros anunciou que a franquia ganhará um novo longa em 2026. A produção focará na história do personagem Gollum.

O cineasta da trilogia original, Peter Jackson, está responsável pela produção do projeto. O filme está nos estágios iniciais de desenvolvimento de roteiro, que será assinado por Walsh, Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Até o momento, nenhum detalhe da narrativa foi informado.



Baseado nos livros do escritor inglês J.R.R Tolkien, O senhor dos anéis se passa na “Terra Média”, local fictício onde o hobbit Frodo Bolseiro tem a missão de destruir “Um Anel”, juntamente do dono do objeto, o Senhor das Trevas. Os filmes foram estrelados por Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom e Christopher Lee. Os três longas tiveram um dos maiores orçamentos da história do cinema, com U$ 280 milhões, e conquistou 17 prêmios, de 30 indicações.