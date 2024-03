Disney+ e Star+ anunciam data de unificação das plataformas de streaming

A The Walt Disney Company Latin America anunciou que, a partir de 26 de junho de 2024, o Disney+ e a Star+ serão um só streaming. O objetivo é unificar os conteúdos de entretenimento das duas plataformas com uma oferta ampliada. Após a unificação, o aplicativo será regado a ofertas de filmes, séries e até esportes da ESPN.

Com o relançamento, o Disney+ passa a oferecer novos planos de assinatura para que o assinante possa escolher a opção desejada. A plataforma criará uma nova seção Star, que vai incluir títulos da Searchlight, 20th Century Studios e FX, além de produções originais inteiramente criadas na América Latina.

Os parâmetros de controles parentais do Disney+ serão mantidos na plataforma como intuito de oferecer uma experiência de streaming adequada para todos os membros da família. Os assinantes poderão criar perfis protegidos com senhas e estabelecer, para determinados perfis, limites de acesso baseados na classificação do conteúdo.

Junto à unificação e à nova experiência integrada, serão fornecidas diferentes alternativas de assinatura para que os consumidores escolham a opção que mais se adeque às preferências e necessidades. Com isso, a partir de 26 de junho, os assinantes vão poder escolher entre três planos de assinatura no Disney+: premium, padrão e padrão com anúncios.

A opção de planos com anúncios vai estar inicialmente disponível apenas na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia. Se o Star+ não estiver disponível em um país específico da América Latina, então, a partir de 26 de junho, apenas o Disney+ premium estará disponível nesse território.