Banda Travis lança segunda música de novo álbum e anuncia turnê

A banda escocesa Travis lançou, nesta sexta-feira (10/5), a segunda faixa do novo álbum, L.A Times, que chegará ao público no dia 12 de julho. Intitulada Raze the bar, a música tem a participação dos músicos Chris Martin, do Coldplay, e Brandon Flowers, do The Killers. A canção está disponível nas plataformas digitais, em CD e disco de vinil.

Raze the bar conta a história da última noite fictícia antes do fechamento de um bar nova iorquino, com clientes frequentes, funcionários e proprietários do estabelecimento. A música está entre as 10 que compõem o novo disco, produzido por Tony Hoffer.



“L.A. Times é nosso álbum mais pessoal desde The Man Who”, confessa um dos integrantes do grupo, Fran Healy, em nota. Para divulgar o novo trabalho, Travis irá iniciar uma turnê no dia 12 de junho pelo Reino Unido e pela Irlanda. Durante dois meses, a banda tocará acompanhada do conjunto The Killers e, de agosto a setembro, irá para o resto da Europa.



Criado na década de 1990, o quarteto é uma banda de indie rock com uma leve pegada de pop. Influenciadas pelos Beatles, as suas composições são românticas, melancólicas e sentimentais. Com 10 álbuns já produzidos até hoje, o conjunto foi vencedor de vários prêmios BRIT.