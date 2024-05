Grupo Segura elas apresenta show com repertório dedicado às mulheres

Neste sábado (11/5), o regional Segura Elas apresenta o show As Mulheres no Choro no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Ecai), Asa Norte, a partir das 19h30. O grupo traz repertório assinado por compositores de Brasília ou que viveram na cidade, com a junção de choros diferentes e não tão conhecidos.

Criada em 2017, a banda tem como integrantes Any Lopes, na flauta transversal; Fernanda Monteiro, no violão de 7 cordas; Iza do Cavaco, no cavaquinho; Karol Cass, no violoncelo; e Nathália Marques, no pandeiro. A proposta do grupo é trabalhar as composições de mulheres que não são tocadas nas rodas de choro, já que a maioria das músicas são de compositores homens. “A gente busca fazer isso. Além disso, vamos trazer, também, uma abordagem mais cronológica, tentando apresentar alguns nomes principais do choro, nessa questão feminina”, explica Iza do Cavaco.

O show conta com músicas de mulheres da geração antiga do choro, como Chiquinha Gonzaga, Lina Pesci, Carolina Cardoso Menezes, Luciana Rabeiro, e com composições autorais de Iza do Cavaco; Nathália Marques, Fernanda Monteiro e Laila Aurói, uma cavaquinista do Rio de Janeiro.

A cavaquinista do grupo, Iza do Cavaco, ainda diz que a expectativa é poder divulgar para o público a obra das mulheres compositoras no Choro e apresentar o show em outros espaços, futuramente. “Então vai ser a inauguração desse nosso novo projeto, que envolve uma pesquisa biográfica das compositoras, do acervo e do trabalho que essas mulheres têm”, explica.

Serviço

Mulheres no Choro

Show do regional Segura Elas, sábado (11/5), às 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (SHCN CLN 116 BL A loja 62, Asa Norte). Ingressos: R$60,00 e R$30 (meia), à venda na plataforma Sympla.