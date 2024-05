Versão de ‘Para Lennon e McCartney’ gravada por Elis Regina é lançada

A canção Para Lennon e McCartney, imortalizada na voz de Milton Nascimento, ganhou especial versão póstuma com interpretação de Elis Regina. Lançada nesta sexta-feira (10/5), a faixa foi produzida por meio da utilização de avançados programas, capazes de restaurar os vocais de uma demo gravada por Elis em 1976. A versão remasterizada de Para Lennon e McCartney está disponível nas principais plataformas de música.

Produção de João Marcello Bôscoli — filho de Elis e do compositor e produtor musical Ronaldo Bôscoli —, Para Lennon e McCartney parece ter sido transportada do mesmo estúdio em que foi gravada, em 1976, para os ouvidos mais atentos de 2024. Para que a essência da canção fosse mantida, instrumentos da época da gravação original foram utilizados durante as gravações da nova versão. Resultado do trabalho árduo de muitos instrumentistas e produtores musicais, a finalização da faixa ficou a cargo do engenheiro de áudio Ricardo Camera.

Para Lennon e McCartney é uma composição dos letristas Fernando Brant, Lô Borges e Márcio Borges, integrantes do grupo de músicos Clube da Esquina. Muito mais que uma simples reunião de compositores e instrumentistas, o Clube da Esquina foi um verdadeiro movimento dentro da música popular brasileira, responsável por colocar em voga cantores de prestígio, como Milton Nascimento e Beto Guedes. As músicas do grupo ficaram conhecidas pelos arranjos emocionantes e letras que evocam o estilo de vida regional, típico do interior mineiro.

Ouça a versão inédita de Para Lennon e McCartney na voz de Elis Regina: