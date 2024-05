Conheça a trajetória da cantora Ana Paula Vieira, que morreu em acidente de carro

Morreu, aos 27 anos, a cantora Ana Paula Vieira, em um acidente de carro que ocorreu no domingo (12/5) na BR-364, próximo ao município de Pimenta Bueno (RO), a cerca de 500 km de Porto Velho. No momento do acidente, Ana estava acompanhada do namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também não resistiu.

A cantora, que acumulava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, realizou sua última apresentação no sábado (11/5) na cidade de Bodega Cacoal, no município de Cacoal (RO) horas antes do acidente. Ana Paula completou 27 anos no início de maio e havia comunicado recentemente sua saída do projeto Marcio & Ana Paula, dupla da qual fazia parte, para seguir em carreira solo.



Cantora morre em acidente trágico com o namorado

O comunicado foi realizado no dia 3 de maio, na ocasião, a dupla realizou um show de despedida e nos comentários do anúncio, Ana Paula escreveu: “Seguiremos projetos diferentes, cada um com seu estilo. Mas o respeito a admiração e a consideração continuam a mesma.”



Como integrante da dupla Marcio & Ana Paula, além de apresentar covers sertanejos, a cantora lançou músicas autorais. Entre as canções Chamou de amor, perdeu, lançada em 2019 em parceria com MC WK, Só vem em 2020 e Conta a verdade, em 2022.



Ao longo da carreira, Ana trabalhou como vocalista da banda baile Flash Music, e chegou a ficar em terceiro lugar em um concurso de calouros da Unijipa anos antes. Seguindo carreira solo, com projeto intitulado de Ana Vieira, lançou um cover da música Intuição, da cantora Mari Fernandez. Além da carreira de artista, Ana se formou em farmacêutica no ano de 2019.



A prefeitura de Pimenta Bueno publicou uma nota lamentando a perda da cantora e de seu namorado. “ANA PAULA, era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música”, escreveu em comunicado postado no Instagram.