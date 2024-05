CCBB participa da Semana de museus com discussão sobre arte e ecologia

A semana nacional dos museus 2024, em celebração ao Dia internacional dos museus (18 de maio), tem início nesta quarta-feira (14/5) e conta com a participação do CCBB Brasília com uma programação cultural diversa.

O tema da 22ª edição da comemoração é Museus, educação e pesquisa, com enfoque na arte ecológica. A artista Thais Kuri foi convidada pelo centro cultural a realizar um bate-papo a respeito de sua obra literária Habit.arte, que reúne inspirações e provocações a respeito de pesquisas e práticas em EcoArte.

A tragédia das enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul evidenciou novamente um assunto urgente e frequentemente banalizado da pauta climática: o aquecimento global. A arte ecológica ou eco arte dialoga com a situação ambiental local e mundial que está se tornando pertinente nos últimos tempos.

Thais reflete sobre quanto tempo as questões ambientais estão sendo pautadas, e a conclusão é de que certamente é preciso mudar o ritmo: “Aderir aos ciclos naturais, aprender a fazer certas concessões, para sincronizar a vida humana com o tempo da Terra. Compreender a Ecoarte como um potencial criativo em confluência orgânica é parte desse movimento. É necessário que haja uma expansão a nível global dessa sensibilidade, menos centrada no humano, e mais ligada nas relações — entre todos os seres, e destes com o ambiente.”

A obra literária da artista aborda essa relação por meio de sua história pessoal. Ela conta que o livro narra algumas histórias que viveu, relacionando com textos e palestras de mestres consagrados dos saberes originários, em uma linguagem de pesquisa com licença poética.

O CCBB é uma referência na formação de Thais, sendo um dos lugares que mais frequentou ao longo de sua primeira graduação e onde teve experiências transformadoras de contato com a arte em suas mais diversas formas. “Também é um dos lugares que fornece as primeiras oportunidades de trabalho para estudantes de arte. Bate-papos como este, portanto, podem contribuir para a formação de pessoas engajadas na Ecoarte, com o potencial de difundir exponencialmente estas mensagens tão necessárias e atuais ", diz.

A artista também trabalha com obras feitas a partir de reciclagem e enxerga a relação entre arte e sustentabilidade de uma forma sistêmica. “O conceito de lixo é uma abstração. Para mim, é material desorganizado — tudo tem um ciclo, um lugar de origem, e pode ter um lugar de destino que alimenta a sua transformação natural, ou não. A sociedade industrial gerou montanhas de lixo que as indústrias descartam de forma que sua transformação e seu retorno aos ciclos naturais ficam inviáveis”, diz.

Thais também enfatiza que o colonialismo e o delírio industrial degradam os ambientes naturais, explorando populações humanas de formas terríveis, gerando pobreza e vulnerabilidade social. “Essas histórias são apagadas, escondidas através de um verniz colorido, das comodidades eletrônicas, e até mesmo da arte. Ainda escapa ao entendimento da branquitude a importância dessa conexão”, completa.

Ela reflete sobre a sociedade não levar a sério assuntos de urgência climática, às vezes por falta de interesse ou preguiça de se desvencilhar de padrões da vida urbana, mas que se deve insistir na pauta.

Confira a programação completa:

15/5: Programa educativo do CCBB Brasília com Thais Kuri

Exposições:

Améfrica: instalada nos jardins, criação da artista plástica Denise Milan, busca sintetizar nessa composição a mudança da vida por meio das pedras, que mudam de forma com o passar do tempo.

Casulo: conjunto de obras sensoriais denominadas Navete, Lagarta, Colmeia e Casulo, idealizado por Darlan Rosa, instaladas no jardim, que dialogam com a arquitetura do prédio, projetado Niemeyer.

A.R.L.Vida e Obra: exposição do potiguar Antônio Roseno de Lima, reconhecido como expoente da arte bruta brasileira, com pinturas de frente e verso e fotografias.

Coleção de Arte Banco do Brasil: apresenta parte da exposição Acervos do Brasil do Museu Banco do Brasil e conta com expressões da arte nacional do século XX, especialmente do modernismo.

Cinema:

O Homem nas Sombras - Val Lewton: traz uma retrospectiva de clássicos do cinema de horror psicológico da RKO Radio Pictures da década de 1940.





Serviço:

Programa educativo do CCBB Brasília com Thais Kuri, quarta-feira (15/5), às 19h, no Teatro do CCBB. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site oficial ou na bilheteria física do CCBB. Não recomendado para menores de 14 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel