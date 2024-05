Brazlândia recebe festival que leva o teatro brasileiro às regiões do DF

A Cia do Tijolo apresenta a peça Ledores no breu, amanhã (14/5), às 20h, em Brazlândia. O espetáculo faz parte do 1º FIARTE (Festival Itinerante de Arte-Educação), proposta que busca levar a produção teatral para as regiões administrativas do DF. A entrada é franca, com os ingressos retirados pelo link https://forms.gle/Sw81h2BztYvXy2GB7. A organização disponibilizará também ônibus gratuitos, saindo da Casa do Hip-Hop e da Praça do Laço, para transportar o público até o CED Irmã Regina Velanes, onde será encenada a peça.

Inspirado no texto Confissão de caboclo, do poeta Zé da Luz, e no pensamento do educador Paulo Freire, Ledores no breu trata das relações entre o homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. A trama aborda histórias entrelaçadas que acompanham analfabetos no século 21. O espetáculo, que é exibido há 10 anos, já percorreu 25 estados do Brasil.

Fundada em 2008, a Cia do Tijolo foi criada para realizar uma apresentação inspirada nas obras do autor cearense Patativa do Assaré. Em 2010, recebeu o prêmio Shell de Música e o da Cooperativa Paulista de Teatro, e no ano seguinte, participou do Festival Assitej, na Dinamarca. Com quatro peças de autoria própria, a companhia paulista está produzindo a quinta, baseada no conflito histórico de Canudos.