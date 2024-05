Prêmio da Música Brasileira divulga os 88 indicados à 31ª edição

O Prêmio da Música Brasileira anunciou, nesta segunda-feira (13/5), os indicados para a 31ª edição. A premiação, que será apresentada pela atriz Regina Casé, contará com espetáculos de dança e música em homenagem ao músico Tim Maia. A cerimônia acontecerá no dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do PMB no YouTube.

Neste ano, foram indicados 88 artistas e feitas 12 mil inscrições em 32 categorias diferentes, o que representa um crescimento de 10% em relação ao ano passado. De acordo com um levantamento feito pela instituição, o PMB recebeu inscrições de 18 estados, de todas as regiões do país, com São Paulo e Rio de Janeiro liderando o número de participação. Outros estados que se destacaram foram Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Uma novidade desta edição é a criação, em parceria com a União Brasileira de Compositores, da categoria Prêmio do Músico Brasileiro, que irá agraciar um grande musicista ou produtor nacional.



Além da premiação em 2024, que conta com nomes como João Gomes, Ana Castela, Alcione, Alceu Valença, Marcelo D2 e Jards Macalé, a organização modificou antigas iniciativas. A primeira delas é a Casa PMB, que já teve edições na Bahia e Pernambuco, e seguirá por outras regiões do país para apoiar e dar visibilidade a artistas regionais. O outro projeto é o PMB Por Acaso, que apresentará performances e entrevistas entre artistas, nos dias 28 e 29 de maio, no Manouche, Rio de Janeiro.