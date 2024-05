Kings of leon lança o nono álbum de estúdio, ‘Can we please have fun’

Capa novo álbum Can we please have fun - (crédito: Reprodução Instagram/ @kingsofleon)

A banda norte-americana Kings of leon lançou, na última sexta-feira (10/5), o álbum Can we please have fun. Este é o nono álbum de estúdio da banda, um trabalho o qual realiza um experimento de novos sons. Can we please have fun já está disponível em todas as plataformas digitais.











A banda de rock alternativo Kings of leon, vencedora do Grammy, lançou o álbum juntamente com o clipe Nowhere to run, no qual a banda assumiu a direção criativa. Gravado no estúdio Dark Horse, com o produtor Kid Harpoon, o álbum apresenta um novo lado do Kings of Leon que remete às suas antigas origens, mas encontra novos caminhos. “Este disco pareceu especial desde o início. Desde a primeira reunião (com Kid Harpoon), não poderíamos estar mais na mesma página”, conta Nathan Followill, baterista da banda, à imprensa.

O single lead Mustang, lançado fevereiro, está atualmente no Top 10 das rádios alternativas americanas e no Top 5 entre as rádios Triple A. O álbum contém 12 faixas que deixaram os fãs animados.