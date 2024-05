Ubisoft anuncia 'Assassin’s Creed Shadows' ambientado no Japão feudal

A Ubisoft Entertainment confirmou nesta segunda-feira (13/5) o nome oficial do próximo projeto da franquia Assassin’s Creed, anteriormente apresentado sob a alcunha de Assassin's Creed Codename: Red, o jogo terá um novo título: Assassin's Creed: Shadows e será ambientado no Japão feudal.

Em setembro de 2022, o jogo foi apresentado sob a alcunha de Assassin 's Creed Codename: Red, durante a primeira apresentação da marca dedicada especificamente à franquia Assassin' s Creed. O anúncio completo do jogo será feito em um trailer de revelação, na próxima quarta-feira (15/5), no canal oficial da Ubisoft, a partir das 13h.

Um post foi compartilhado pela Ubisoft, na rede social X, sobre o anúncio do jogo e com detalhes da cultura japonesa.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.