Anitta perde 200 mil seguidores após homenagear o candomblé: "Assustada"

A cantora Anitta já perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram em poucas horas após publicar fotos de um novo videoclipe, onde ela vai homenagear a religião dela, o candomblé. Em transmissão ao vivo feita nesta segunda-feira (13/5), a cantora disse estar "assustada" com a repercussão da postagem e com a intolerância religiosa. "Mais de 200 mil seguidores que eu perdi desde que anunciei meu novo clipe, que vai sair agora nessa quarta-feira. É um clipe que mostro a minha religião. Não só a minha, mas eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. (...) Tem várias religiões no clipe", começou.



Na manhã desta segunda-feira, Anitta anunciou o lançamento do clipe da música Aceita. A artista compartilhou imagens em que mostra a vivência em um terreiro de candomblé e anunciou que o clipe, a ser lançado na quarta-feira (15/5), seguirá a temática religiosa. "Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano nos dias de hoje. Ainda há um retrocesso tão grande nesse sentido, de aceitar, entender, respeitar os caminhos das pessoas. Como vai passando o tempo e o ser humano está mais intolerante ao invés de estar se respeitando e se aceitando mais?", questionou.

Anitta disse que não vai apagar os comentários com intolerância religiosa feitas na postagem. "Eu acho importante manter lá para as pessoas verem que existe, que tá aí (a intolerância), e que precisa ser combatido", diz. "Ninguém é obrigado a me seguir ou a gostar de mim. Mas se você gostava, se você seguia, mas agora você para de seguir porque eu sou macumbeira? Para mim é intolerância. Intolerância é você 'não tolerar'. É você não querer ver, você excluir", completa.

A cantora disse não se importa com a perda de seguidores. Ela revelou que é filha de Logun Edé, divindade de matriz africana ligada às águas e às florestas. Logun é filho de Oxum, deusa das águas doces, e Oxóssi, caçador das florestas. "Quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando um grande grupo. Mas ficam os bons, ficam ao seu lado quem você verdadeiramente quer. Nesse momento da minha vida estou escolhendo qualidade em vez de quantidade. Hoje procuro relevância e me orgulhar do que estou fazendo, independentemente se vai ser sucesso ou não", garantiu.

"Se isso significar que em vez de fazer show para 20 mil pessoas, vou fazer para 5 mil, está tudo bem, faço feliz. Com exatamente o tipo de música e o estilo que quero fazer. Acho que são fases da vida. Houve uma fase em que valorizei muito o material, a quantidade, o tamanho, ser a mais bombada, a mais falada, a número um. Hoje estou valorizando estar em paz dentro de mim e ter tempo de praticar a minha espiritualidade. Antigamente vivia com a casa cheia, agora conto nos dedos quem eu chamo e o mesmo faço pra minha carreira neste momento", comentou.

A cantora também afirmou estar com cabeça aberta para quem a rejeitar por sua fé. "Não consigo ter raiva, o que quero é continuar fazendo coisas que acredito que possam influenciar as pessoas a buscarem serem melhores. Buscar uma evolução".

