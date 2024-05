Cameron Diaz e Jamie Foxx estrelam em filme da Netflix em novembro

Cameron Diaz e Jamie Foxx estrelam, em 15 de novembro, o filme De volta à ação. Uma produção da Netflix, o longa promete uma experiência voltada para as atuações energéticas da dupla de atores. Afinal, Cameron e Jamie trabalharam juntos em outros filmes, caso de Annie (2014) e Um domingo qualquer (1999).

Em De volta à ação, Cameron e Jamie interpretam, respectivamente, Emily e Matt, um casal de espiões aposentados que precisam voltar à ativa depois que a identidade deles é revelada. No filme, a dupla se aposenta da CIA para começar uma família, longe dos riscos que recaem sobre a espionagem. Em nota, Cameron comenta sobre a experiência de gravar ao lado de um velho conhecido. “Eu não poderia ter pedido um parceiro melhor, na tela e fora dela”, relata.

Sob direção de Seth Gordon e com roteiro em parceria com Brendan O’Brien, De volta à ação é uma verdadeira celebração da amizade entre Cameron e Jamie, uma vez que a dupla de atores cultiva uma amizade para além dos sets de filmagem. “Eu não poderia ter pedido um parceiro melhor, na tela e fora dela”, revela Foxx, em nota. Atores consagrados como o irlandês Andrew Scott (Fleabag) e a norte-americana Glenn Close (Atração fatal) também integram o elenco do filme.

Confira as primeiras imagens promocionais liberadas pela Netflix para De volta à ação: