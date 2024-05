Alexandre Frota detona Davi Brito do BBB 24: "Ele é uma farsa"

O ator e ex-deputado Alexandre Frota causou polêmica ao expressar suas opiniões sobre Davi Brito, vencedor do BBB 24. Em declarações durante o programa Fofocalizando, ele não poupou críticas, afirmando: "Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei."

Frota também questionou a participação de Davi nas atividades de ajuda às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, dizendo: "Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora no Rio Grande do Sul." Ao defender Wanessa Camargo, que foi desclassificada do programa após alegações de agressão por parte de Davi, Frota destacou a complexidade do jogo e criticou a postura do país.

"Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu. Você sabe que a gente está morando em um país hipócrita, de falsos moralistas e é muito difícil."

Enquanto isso, Davi Brito compartilhou em suas redes sociais na terça-feira (14) sua segunda viagem ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas. Em uma postagem no Instagram, ele escreveu: "Amar é como voar! É sentir a sensação de estar no alto, é não ter medo de cair! É fazer dos pesadelos sonhos, é sentir-se pequenino perto de quem ama! É sentir-se grande ao se saber amado!".

Observatório dos Famosos.