O aguardado vídeo-clipe de "Aceita", uma das músicas do novo álbum "Funk Generation" de Anitta, finalmente fez sua estreia, surpreendendo os fãs ao ser lançado um dia antes do previsto. A expectativa dos admiradores da cantora era evidente, com mais de três mil espectadores aguardando ansiosamente a prévia no YouTube, expressando sua empolgação nos comentários do chat ao vivo da plataforma. O momento da estreia foi marcado por uma audiência massiva, com mais de 14,5 mil pessoas sintonizadas simultaneamente.

Após o lançamento, Anitta compartilhou uma mensagem significativa em seu Instagram, abordando a reação negativa de alguns seguidores à sua expressão religiosa e à inclusão de diversas crenças no clipe: "Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de 2 horas… Eu tenho fé, não tenho medo", afirmou a artista, defendendo sua visão espiritual diversificada.

A cantora destacou a importância da tolerância religiosa e do respeito mútuo em meio a divergências de opinião: "Se continuarmos exigindo que o outro pense igual a você, se seguirmos com a intolerância… nosso mundo vai se acabar em guerra". Além disso, enfatizou sua conexão com a natureza e a necessidade de valorizar o meio ambiente em meio às controvérsias cotidianas.

Anitta concluiu sua mensagem, expressando seu desejo de equilíbrio entre espiritualidade e materialismo, além de convidar seus fãs a apreciarem o clipe, que, segundo ela, foi produzido com amor e promete uma experiência diferente dos trabalhos anteriores.

ACEITA MUSIC VIDEO WATCH NOW! https://t.co/kwjv5BzlWU

Pra você que gosta do meu trabalho, espero que curta esse clipe que foi feito com muito amor, assim como todo meu novo álbum. Estamos aqui vivendo no mundo material e o maior segredo da vida é encontrar o equilíbrio… pic.twitter.com/le60F9rXx1 — Anitta (@Anitta) May 14, 2024

O post Após sofrer intolerância religiosa, Anitta lança clipe: ‘Tenho fé, não medo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.