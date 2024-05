Davi, do BBB 24, reage a possível investigação do MP com doações no RS - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Davi Brito utilizou as redes sociais novamente nesta última segunda-feira (13), e rasgou o verbo acerca das diversas críticas que vem recebendo, em virtude de sua ajuda concedida às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O campeão do BBB 24 afirmou que pretende entregar novas doações. "Você que não colaborou e pode colaborar ainda, lembrando que quinta-feira estaremos lá no Rio Grande do Sul distribuindo as cinco mil cestas básicas", incentivou ele, nos Stories do Instagram.

Sincero, o ex-motorista de aplicativo afirmou que está disponível para possível investigação do Ministério Público. "Você que é meu fã, que está falando no meu direct: ‘Davi, cuidado, estão querendo te denunciar para o Ministério Público’. Gente, eu agradeço, muito obrigado pela preocupação, mas podem ficar tranquilos", disse.

"Tenho todas as notas, todos os pix, todos os comprovantes. Se o Ministério Público quiser ver minha conta, o que eles quiserem fazer, eles façam. Não tem problema nenhum. Podem ficar tranquilos, despreocupados, o foco é ajudar as pessoas que estão precisando", pontuou Davi.

