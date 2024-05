Série de 'Tomb Raider' recebe luz verde pela Amazon

Depois do sucesso do mundo distópico de Fallout, a Amazon pretende adaptar mais uma franquia do mundo dos games para o streaming, sendo o próximo projeto uma série da franquia Tomb Raider. A Prime Video ainda confirmou que Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, Indiana Jones e o Chamado do Destino será produtora e roteirista da série.

Waller-Bridge se disse muito animada por poder finalmente executar o projeto no qual já era fã a bastante tempo: "Se eu pudesse contar isso para minha versão adolescente, acho que ela explodiria. Tomb Raider foi uma parte enorme da minha vida, e eu me sinto incrivelmente privilegiada de trazê-la para a televisão com colaboradores tão apaixonados. Lara Croft significa muito pra mim, assim como para muitos outros, e mal posso esperar para embarcar nessa aventura. Com morcegos e tudo", disse a atriz ao Deadline.

A atriz já conta com histórico forte de experiência na frente e atrás das câmeras, sendo seu maior destaque o papel principal de Fleabag, série que também escreveu os 12 episódios e é aclamada pela crítica.

Lembrando que Tomb Raider já tem três filmes lançados, os dois primeiros estrelados por Angelina Jolie no papel de Lara Croft e o último trazendo uma abordagem mais moderna da personagem estrelado por Alicia Vikander. Com as adaptações de jogo retornando as graças de Hollywood por mérito de filmes como Sonic e Mario fazendo sucesso nas animações e Fallout no live-action, uma nova era de adaptações se fundamenta no cinema e no streaming. Tomb Raider ainda não mais detalhes divulgados e ainda não possui uma data de estreia anunciada.