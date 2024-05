Ivete Sangalo cancela turnê "A Festa", que celebraria 30 anos de carreira

A cantora Ivete Sangalo anunciou, nesta quarta-feira (15/5), o cancelamento da turnê "A Festa", que ocorreria em várias cidades brasileiras para celebrar os 30 anos de carreira da artista. A decisão foi tomada, segundo nota da equipe da cantora publicada nas redes sociais, porque a produtora responsável pelo show "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas.

"Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve", finaliza a nota da cantora.

A cantora também gravou alguns stories para explicar o ocorrido. "Esse é um assunto muito sério, de muita responsabilidade. Nesse momento, muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial que são os meus 30 anos de carreira, que eu pensei, criei um show, pensei em vocês e comecei a colocar em prática", contou.

"Embora os 30 anos seja um sonho especial para mim, isso não pode ser maior do que a segurança, conforto e a viabilidade para com meu público. Tem que ser bom, especial, organizado e planejado da maneira como vocês merecem. Quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas envolvidas têm por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência e maior responsabilidade. É por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de cancelar essa turnê", desabafou.

"Eu preciso tomar essa postura, sabe? Sempre foi assim, claro, objetivo, feito com muito amor, mas com muita responsabilidade. Eu queria agradecer demais por estarem sempre comigo. Essa celebração ainda vai acontecer, mas eu estou muito consciente de que nesse momento é um momento de dar um passo atrás pela consciência e pela responsabilidade, acima de tudo", finalizou a artista.