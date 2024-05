Ludmilla cancela turnê que celebraria 10 anos de carreira

A turnê Ludmilla in the house celebraria os 10 anos de carreira da cantora - (crédito: BRAZIL NEWS)

A cantora Ludmilla anunciou nesta quarta-feira (15/5) o cancelamento da turnê "Ludmilla in the house", prevista para começar no fim de maio. A decisão foi tomada, segundo nota publicada no Instagram da artista, porque não houve "cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses".

"Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", diz Ludmilla no comunicado.

A notícia do cancelamento foi anunciada ao mesmo tempo que a de Ivete Sangalo, com a turnê "A festa", sob justificativas similares de problemas com a produtora.

Na nota, Ludmilla também ressalta que: "todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável, 30e, e tiqueteira para solicitar o reembolso dos valores pagos", finalizou.

A cantora também se pronunciou nos Stories do Instagram, onde deu mais detalhes sobre os motivos do cancelamento. "Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto eu sou exigente com as minhas entregas, o quanto eu sou exigente quando se tratada do meu público, dos meus fãs, de levar alegria para eles, para celebrar. Então, é uma coisa muito séria que não poderia ser feita de qualquer jeito", afirmou.