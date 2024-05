Paolla Oliveira revela o que mais causa prazer durante o sexo: "Proibido"

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre como lida com a importância do sexo no seu cotidiano. A atriz confessou que possuía dificuldades em viver o prazer, e que ressignificou a ideia com o passar do tempo.

Em entrevista ao podcast E Você?, a atriz descreveu sua percepção sobre o prazer em si, e que hoje, se sente confortável em mostrar aquilo que lhe gera a sensação com os amigos e seus milhares de seguidores.

"Tô mostrando [mais meu] relacionamento, a conquista de uma casa, que antigamente eu jamais abriria a porta da minha casa… A gente tem tanto orgulho de mostrar que está trabalhando e por que quando a gente conquista alguma coisa não mostra?", disse a namorada do cantor Diogo Nogueira, que ressaltou a importância de outras mulheres falarem abertamente sobre sexo.

"Proibido"

"E falar de outros prazeres. [Por exemplo,] eu gosto agora da mulherada falando de sexo… O sexo vinha para mim sempre como um setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeur e, assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida", pontuou Paolla Oliveira.

