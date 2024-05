Projeto oferecerá curso gratuito de economia criativa na Ceilândia

A criadora do projeto Carol Peres fará parte da equipe que ministrará as aulas - (crédito: Divulgação/ Eraldo Peres)

O projeto +Lab - Gestão de Negócios na Economia Criativa oferecerá cursos gratuitos sobre arte urbana e produção cultural a partir do dia 4 de junho, das 19h30 às 21h30, no Sesc Newton Rossi, Ceilândia. As aulas, que acontecerão durante todo o mês de junho, estão com inscrições abertas até o dia 28 de maio. Os interessados podem se inscrever pelo site www.soulaprendizagem.com.br.

Em sua primeira edição, a iniciativa será ministrada pelos gestores culturais Cleber Lopes, Carol Peres e Luciana Alencar, com a participação dos convidados Fernando Lackman e Bárbara Barbosa, que vão lecionar sobre gestão de negócios na economia criativa. O curso será divido em três módulos: Curso Módulo I — Sistema Cultural do DF, para estudo da LOC e os diferentes marcos legais que regem as políticas de fomento em Brasília; Curso Módulo II — Empreendedorismo Cultural, que apresentará conceitos sobre empreendedorismo no setor cultural; Curso Módulo III — Gestão Administrativa e Financeira.

Cada módulo terá quatro encontros presenciais, com a formação completa do curso de 40 horas. O programa visa atender diretamente 30 profissionais da cultura com as aulas e estima que 1.500 pessoas acessem os conteúdos no site e redes sociais do +Lab. O projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).