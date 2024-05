Nany People apresenta monólogo sobre casamento e relacionamentos

A artista multifacetada Nany People, que quebrou barreiras na televisão brasileira, estreia o espetáculo Como salvar um casamento. O monólogo terá apenas uma apresentação em Brasília, que será realizada no sábado (25/5).

Em Como salvar um casamento, Nany People interpreta uma coach de relacionamentos que dá conselhos sobre a vida a dois. O texto foi inspirado na separação dos irmãos da artista, "Nesta observação da vida a dois, eu vejo que muitas situações são as mesmas e que muitas perguntas continuam sem respostas. A ideia foi, então, aproveitar essa vibe de palestrante motivacional que está tão na moda e trazer esses e novos questionamentos sobre as relações amorosas para o palco”, afirma Nany People, em nota de divuglação.

A peça original rodou o Brasil há 15 anos e agora traz um texto repaginado por Bruno Motta e Daniel Alves. A peça se tornou um monólogo com interatividade do público. Nany também aborda novas nuances sobre o amor, como os relacionamentos em todas as suas formas e o protagonismo das mulheres. “Muitas pessoas vão se reconhecer e rir muito das situações apresentadas”, garante a atriz.

Serviço

Como Salvar Um Casamento

Sábado (25/5), às 19h, no hotel Royal Tulip. Ingressos R$140 (inteira) e R$ 70 (meia), ingressos antecipados disponíveis na plataforma Sympla e na padaria Belini (113 sul). Classificação 12 anos.