Artistas do DF fazem shows em solidariedade às vítimas das enchentes no Sul

As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul despertaram a solidariedade dos músicos brasilienses. Nesta quinta-feira (16/5), no Teatro dos Bancários, a cantora Alessandra Terribili realiza show em tributo a Elis Regina, com toda a arrecadação dos ingressos revertida para ajudar as vítimas das inundações, como na compra de itens essenciais e suprimentos. Enquanto isso, o Calaf reuniu um coletivo de músicos da cidade para promover uma roda de samba com a mesma finalidade.

Alessandra conta que a motivação para promover essa iniciativa solidária foi impulsionada pela conexão pessoal com a região afetada, onde iniciou a carreira musical e viveu por cinco anos. "Eu me sinto na obrigação de ajudar como ser humano, como cidadã, e também porque Porto Alegre já me acolheu, e eu conheço de perto aquelas pessoas, aquelas ruas, aquela cultura."

Desde os 13 anos no mundo da música, o violonista e guitarrista Marcus Moraes se apresentará na noite de hoje ao lado de Alessandra. "Isso dá um alento no coração, tanto de quem recebe as doações, quanto de quem participa doando, principalmente nós, como artistas, termos a oportunidade de fazer a coisa certa."

Alessandra espera reunir o máximo de pessoas. "Agora, o nosso desafio é fazer com que o maior número de pessoas saiba dessa ação e venha participar para ampliarmos nossa capacidade de ajudar. Juntos somos muito mais fortes".

Reconstrução

O samba solidário realizará um show hoje no Calaf que tem um objetivo além de entreter. Será uma oportunidade de estender a mão e ajudar aqueles que precisam de apoio para se reconstruir no Rio Grande do Sul. Entre os artistas, estão: o Samba da Tia Zélia, Samba Urgente, Pé no Chão, Teresa Lopes, Carol Nogueira, Cris Pereira, Gija Barbieri, Kris Maciel, Calango Careta e DJ Léo Cabral.

A produtora e proprietária do Samba da Tia Zélia, Melissa ressalta que tudo que for arrecadado no evento será doado para o Rio Grande do Sul. "Todos os músicos, comida, produção, social mídia, estão trabalhando de graça, estão trabalhando com o sentimento solidário ao Rio Grande do Sul." O cavaquinista Márcio Marinho, do grupo Samba Urgente, se comoveu com a situação decorrente as enchente: "Nós ficamos horrorizados com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Então, entramos em contato com o samba da tia Zélia e com a produção do Calaf para fazer um samba solidário que juntasse toda a classe artística para realizar esse evento."

A história da cantora Tereza Lopes com a música se iniciou das melodias e refrões de sambas herdados da família. Tereza recebeu de braços abertos o convite para participar do projeto: "Assim que eu recebi esse convite nem pensei duas vezes, vamos dar o nosso máximo como artistas sempre com o objetivo de ajudar uns aos outros , principalmente com momentos delicados como este.



Serviço

Samba solidário

Hoje, a partir das 20h no Calaf SBS Quadra 02 BL Q Lojas 5/6 Asa Sul. Ingressos a partir de R$20 ( taxa) no Sympla.

Show solidário para o Rio Grande do Sul

Alessandra Terribili canta Elis Regina.

Hoje, a partir das 20h no Teatro dos Bancários, SHCS Eqs 314/315 BL.A Asa Sul. Ingressos a partir de R$50 ( taxa) no Sympla.