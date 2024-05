Galeria dos Estados recebe o Canteiro do Samba de Roda neste sábado

7naRoda é uma das cinco atrações do Canteiro do Samba - (crédito: Nina Quintana)

Neste sábado (11/5), o Canteiro do Samba de Roda estará de volta com cinco atrações que animarão o público das 20h até o sol nascer, na Galeria dos Estados. Cada uma busca trazer a essência do samba para garantir uma experiência inesquecível. Entre as atrações estão: Pé no Chão, Samba na Comunidade, Samba no Cacho, Samba da Tia Zélia e 7na Roda.

Para 7naRoda, o samba em Brasília é um ato de preservação cultural e um tributo à capital. A história do grupo remonta à busca por uma identidade musical autêntica em Brasília. Inspirados pelo projeto Samba do Trabalhador, do Rio de Janeiro, e impulsionados pela falta de eventos que proporcionassem uma verdadeira experiência de roda de samba, eles criaram o grupo. Percussionista e vocalista do 7naRoda, Breno Alves considera um privilégio por poder fazer parte do samba na capital: "Temos um carinho muito grande pela cidade, fazer o samba aqui em Brasília é sempre um sentimento especial, para gente é um grande privilégio porque estamos criando legados".

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Canteiro do Samba De Roda

Amanhã, a partir das 20h na Galeria dos Estados — Setor Comercial Sul. Ingressos gratuitos.