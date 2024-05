Concerto Turco tem apresentações no Teatro Poupex nesta quinta (16/5)

O Teatro Poupex recebe, nesta quinta-feira (16/5), às 20h, o Concerto Turco, com a solista turca Rüya Taner sob a regência do maestro alemão Matthias Manas. O evento gratuito é uma realização da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, Embaixada da Turquia e Poupex Cultural, com apoio do Teatro dos Bancários. Os ingressos podem ser retirados pelo site do Sympla.

Rüya Tane é uma das principais pianistas de sua terra. Formou-se na Guildhall School of Music, Londres, com o título de “Pianista de Concerto”. Mais tarde, realizou recitais solo, fez música de câmara e atuou em concertos orquestrais em mais de 80 países, além de participar, como membro, do júri de importantes concursos internacionais. Além do Brasil, Rüya Taner tocará, este ano, na Itália, na Macedônia e na África do Sul.



Desde a estreia em óperas internacionais e com orquestras internacionais, Matthias Manas é um dos maestros de maior destaque da sua geração. Em 2017, foi nomeado diretor musical e maestro titular da Nickel City Opera em Buffalo, Nova Iorque. Nos últimos anos, atuou em várias óperas e teatros alemães e poloneses, além de ter participado do Festival de Eutin, de música clássica.