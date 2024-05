Felipe Neto lança livro para contar como enfrentou os extremistas

Como enfrentar o ódio, novo livro de Felipe Neto, é um relato no qual o influenciador conta com detalhes a perseguição sofrida por diversos grupos de extrema-direita e como combateu o ódio por meio de informações e comunicação que considera de qualidade.

Felipe Neto começou a carreira digital em meados de 2010, quando gravava vídeos caseiros que acabaram por transformá-lo no primeiro youtuber brasileiro a atingir a marca de 1 milhão de inscritos. Hoje, o canal de Neto ultrapassa a marca de 45 milhões de inscritos. Como enfrentar o ódio também abrange os discursos ásperos que Felipe compartilhava em vídeos antigos contra diversas figuras públicas e políticas.

A capacidade do influenciador de se comunicar com diferentes públicos, além da coragem em expor o próprio posicionamento político, são temas do livro, que também fala sobre a importância do debate público. Junto com o lançamento de seu livro, o influencer também dá início ao Clube do Livro Felipe Neto, projeto gratuito e independente. Como enfrentar o ódio será publicado em Portugal pela Objectiva, selo da Penguin Random House Grupo Editorial. As datas de lançamento serão anunciadas em breve.