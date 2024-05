Projeto do Mamulengo Fuzuê quer dar visibilidade ao teatro de bonecos

Para fortalecer o teatro de bonecos em Brasília, o grupo Mamulengo Fuzuê estreia o projeto Viva o Mamulengo. Ao longo de 2024, o programa promoverá diversas ações voltadas para a difusão do mamulengo entre as novas gerações por meio de vivências, pesquisa, espetáculos, oficinas, lançamento de livro e exposição. A programação começará no dia 22 de maio, com a apresentação A chegança da burrinha calunga, na Escola Classe 40 de Ceilândia.

O projeto prevê a restauração dos bonecos, figurinos e adereços que compõem o acervo do Mamulengo Fuzuê, realizada pela artista Maria Villar. Também serão realizadas três vivências de capacitação para os brincantes integrantes do grupo. Em paralelo, a doutora e bonequeira Izabela Brochado orientará o grupo em uma pesquisa teórica sobre o Teatro de Bonecos Popular do Distrito Federal.



Até o final do ano, serão realizadas 10 apresentações autorais, duas oficinas de confecção de bonecos e duas de manipulação de bonecos. As atividades passarão por escolas públicas de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente.No encerramento das atividades, a celebração de encerramento vai ocupar a Casa do Cantador, em Ceilândia, com o lançamento do livro e da exposição Mamulengo Patrimônio Brasileiro.