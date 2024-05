Sheila Mello, ex-integrante do grupo É o Tchan, abriu o jogo sobre sua relação com Scheila Carvalho, surpreendendo ao revelar que não mantêm uma amizade tão próxima quanto muitos imaginam. Em entrevista ao ‘Programa da Tarde’, ela destacou a diferença entre sua relação com Scheila e a amizade próxima que tem com Jacaré, seu colega de grupo.

Ela afirmou: "Não tive esse encontro com a Carvalho, desse lugar: de ter um problema e ligar para ela." Durante o período em que estiveram juntas no É o Tchan, boatos sobre a falta de afinidade entre Sheila e Scheila circulavam, apesar de terem posado juntas para a revista "Playboy" e participado de shows comemorativos do grupo.

Sheila também comentou sobre a pressão que enfrentou ao substituir Carla Perez e estar ao lado de Scheila, conhecida como ‘a mulher mais sexy do Brasil’. Ela ressaltou sua preferência por manter sua autenticidade e não se sentir pressionada a imitar ninguém.

A franqueza de Sheila Mello sobre sua relação com Scheila Carvalho oferece um vislumbre interessante dos bastidores do grupo É o Tchan e das expectativas que cercavam sua carreira na época. Sua postura de valorizar sua individualidade e não ceder à pressão para se encaixar em padrões estabelecidos ressoa como uma mensagem de autenticidade e autoaceitação.

O post Sheila Mello surpreende ao falar da relação com Scheila Carvalho: ‘Não sou amiga’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.