Festival de Cinema de Vitória divulga lista de filmes selecionados

Foram divulgados os filmes selecionados para a 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória, maior evento de audiovisual do Espírito Santo. O evento ocorre entre os dias 20 e 25 de julho no Sesc Glória, com entrada franca. A festividade exibirá mostras competitivas e contará com lançamentos de filmes, debates e formações.

Dos 78 filmes selecionados — 73 curtas e cinco longas-metragens —, cinco representam o Distrito Federal na competição de produção audiovisual brasileira contemporânea. As obras escolhidas pela comissão de seleção serão exibidas nas 12 mostras competitivas que compõem a programação do evento. São eles: Vão das Almas, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape; Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel; Pirenopolynda, de Izzo Vitório, Breno Victor e Tita Maravilha; Boca do Cais, de Luna Colazante e A Fumaça e o diamante, de Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida.