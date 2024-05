Grupo MPB4 lança nova versão de ‘Angélica’, com Chico Buarque

Nesta sexta-feira (17/5), o grupo vocal MPB4 lança uma versão inédita de Angélica, canção composta com a participação de Chico Buarque em meados da década de 1970. A faixa é o primeiro single do próximo álbum de estúdio do grupo de músicos formado por Aquiles, Miltinho, Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira. O disco, que não possui data de lançamento confirmada oficialmente, é uma comemoração aos 60 anos de carreira do MPB4, na ativa desde 1964.

Angélica é especialmente dedicada ao também grupo vocal Quarteto em Cy, formado pelas irmãs Cybele, Cylene, Cynara e Cyva. Elas gravaram a canção em 1978 para o disco Querelas do Brasil. O quarteto de irmãs colaborou também com o MPB4 na gravação de Falando de amor, clássico do compositor e mestre da música Tom Jobim. A faixa virou tema de abertura da novela Por amor da TV Globo, em 1997. Confira encontro dos dois grupos no palco:

Para além do teor de homenagem em Angélica, a gravação é símbolo de um dos períodos mais sombrios da história nacional: a Ditadura Militar. Trata-se de uma canção política, na medida em que a letra aborda a angústia de uma mãe que perdeu o filho e está desamparada. Angélica é uma ode à estilista Zuzu Angel, mãe de Stuart Angel, perseguido político no Brasil durante o regime. Assim como o filho, Zuzu foi vítima de perseguição e ameaças por parte dos militares.

Angélica, contudo, não é a única colaboração entre MPB4 e Chico Buarque. O quarteto se apresentou ao lado de Chico durante o Festival Record, em 1967, com a canção Roda viva. Na época, Chico era um dos principais alvos da censura imposta pelos militares às canções que criticavam a ditadura. O pré-save da nova versão de Angélica pode ser feito nas plataformas de música.