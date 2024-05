Fiuk surpreende Deolane Bezerra com buquê de flores: "Em off" - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Em meio a crescentes especulações sobre um possível romance, Fiuk, de 33 anos, surpreendeu Deolane Bezerra, de 36, com flores na última sexta-feira (17). O ator e cantor fez uma visita inesperada à casa da advogada em Alphaville, uma região nobre da Grande São Paulo, carregando um buquê nas mãos. Este gesto alimentou ainda mais os rumores sobre a relação entre os dois, que têm sido alvo de atenção constante por parte dos fãs e da mídia.

"Você tava sumido, cara, o que houve? Nós vamos esclarecer as coisas hoje para o nosso público, mas vamos conversar primeiro em off [fora das câmeras]", exclamou Deolane ao ver Fiuk chegando com as flores. A recepção calorosa e a promessa de uma conversa longe das câmeras indicam que os dois têm assuntos importantes a discutir, possivelmente relacionados tanto aos boatos quanto ao estado atual de sua relação.

Os rumores de um romance entre Fiuk e Deolane começaram em 2023, quando os dois foram vistos em um clima íntimo durante uma festa organizada por Carlinhos Maia. Desde então, eles têm sido flagrados juntos em diversas ocasiões, inclusive participando de chamadas de vídeo com um tom romântico. A frequência com que aparecem juntos e a natureza dessas interações têm alimentado a curiosidade e a esperança dos fãs que torcem por um relacionamento entre os dois.

Apesar das aparências, há também quem suspeite que toda a atenção em torno de Fiuk e Deolane possa ser uma estratégia de marketing. Alguns fãs acreditam que o romance é fabricado para alavancar as carreiras de ambos, especialmente após o lançamento da música "Rainha da Favela" por Fiuk, na qual ele dedicou alguns versos à advogada. Essa suspeita, no entanto, não diminui o interesse do público, que continua atento a cada novo desenvolvimento na vida dessas duas figuras públicas.

