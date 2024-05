Ex-presos políticos da ditadura militar lançam livro sobre o regime

Capa da obra que teve a contribuição do ex-secretário da cultura do DF, Hamilton Pereira - (crédito: Reprodução)

Três militantes de diferentes organizações de resistência à ditadura militar lançam, nesta segunda-feira (20/5), às 19h, no Espaço Oscar Niemeyer, o livro Por trás das chamas. Sessenta anos após o golpe, os autores se reuniram para narrar histórias que explicam como foi a luta pela reconstrução da democracia. Entre os escritores está Hamilton Pereira, ex-secretário de Cultura do DF, que assinou a obra com o pseudônimo Pedro Tierra, e Nilmário Miranda, ex-ministro dos Direitos Humanos.

“Estão reunidas neste volume nove histórias resumidas entre tantas que exigem ser contadas. São confrontos desiguais, com resultados em geral dramáticos para quem se dispôs a enfrentá-los”, destaca Hamilton Pereira, em nota. Segundo ele, o livro é de extrema importância no momento atual em que o país se encontra. O funcionário público passou a usar o pseudônimo Pedro Tierra quando estava preso no DOI-CODI em São Paulo e escreveu a coletânea Poemas do povo da noite.



A ditadura militar brasileira foi instalada em 1964, com uma duração de 21 anos. Essa época autoritária e nacionalista se iniciou com o golpe militar que derrubou o presidente eleito João Goulart sob o pretexto de uma possível ameaça comunista. O regime foi encerrado com a ocupação de José Sarney na presidência.