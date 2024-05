"Devo ter cara de mau", sugere Adriano Toloza, que vive matador em Portugal

Em Cacau, novela portuguesa em cartaz na TVI, um dos vilões que movimentam a trama é um ator brasileiro. Adriano Toloza, conhecido por aqui pelo papel de Igor nas duas temporadas de Verdades secretas (2015 e 2021), dá vida a Heitor, um assassino profissional que entra na história para matar a protagonista, interpretada por Matilde Reymão.

Este é o quarto trabalho do paulistano em terras lusitanas, que iniciou o intercâmbio com o outro lado do Atlântico em Ouro Verde, que, assim como a obra de Walcyr Carrasco exibida no ano anterior, foi ganhadora do Emmy Internacional de Melhor Novela.

"Foi a primeira vez que uma produção portuguesa apostou por integrar um elenco grande brasileiro em uma novela. E a aposta deu certo, foi um sucesso. Tinham nomes como Zezé Motta, Silvia Pfeifer e Gracindo Júnior. A novela foi filmada em Lisboa, no Rio de Janeiro e na Amazônia. Um projeto incrível", destacou o ator de 40 anos ao Próximo capítulo.

A produção atual também tem cenas gravadas no Brasil, em Itacaré (BA). O nome da novela é o mesmo da protagonista e também uma referência à produção cacaueira, que é destacada na trama por meio dos chocolates que a mocinha produz. "Bahia é o meu lugar preferido no Brasil e poder gravar lá, ainda por cima uma produção internacional, foi muito prazeroso. Ficamos quase um mês direto em Itacaré gravando", recorda o também bacharel em psicologia e administração de empresas.

Crédito: Arquivo Pessoal. Adriano Toloza (foto: Arquivo Pessoal)

Diferenças estruturais

Para Toloza, não há grandes diferenças entre os países em relação à atuação. "Gravar televisão é igual em todo lugar do mundo. A mesma correria. As diferenças que têm são estruturais, apenas. O Brasil é um país muito maior e o Projac é um dos maiores estúdios de televisão do mundo, mas a maneira de trabalhar acaba por ser muito parecida", ressaltou o ator e também apresentador, que, em 2017, esteve à frente do programa de tevê Somos Portugal, ao lado de Mónica Jardim, Leonor Poeiras e João Montez.

Em relação à receptividade aos artistas de tevê, Adriano comentou que os portugueses adoram telenovelas, como os brasileiros. "Mas a receptividade direta é menos efusiva, sim, com certeza. O povo português, apesar de demonstrar um carinho muito grande, possui uma abordagem um pouco mais tímida, mais formal", explicou o ator brasileiro, que estreou na televisão como Ivan, em Amor à vida (2013), um agressor de mulheres, antes de dar vida ao Igor, de Verdades Secretas, que era uma espécie de gigolô. Antes de dar vida ao Heitor de Cacau, ele interpretou, em Portugal, Leonardo, em Valor da vida (2018), que tinha ações questionáveis.

"Devo ter cara de mal", sugere o leonino Adriano, em tom de brincadeira, do alto dos seus 1,90m. "Na verdade, adoro fazer vilões. Mas sinto que ainda me faltam maiores desafios na televisão, não necessariamente mocinhos, mas algo em que pudesse trabalhar mais a loucura, ou algo que saísse mais das minhas raízes", expôs o ator, que está envolvido também em trabalhos de outro país, o Irã.











Partiu Irã!

De acordo com Toloza, as produções iranianas foram um presente maravilhoso e inusitado que recebeu na carreira. O primeiro longa metragem, Texas, foi filmado em São Paulo e, devido ao sucesso do filme em todo o Irã, resolveu-se fazer uma trilogia, e os atores brasileiros foram filmar a segunda e a terceira parte do filme em Tehran . "Durante minha estadia no Irã, fiz vários amigos e contatos no meio artístico. Hoje em dia, estou estudando a língua persa e, neste ano, irei filmar meu quinto longa metragem no país", contou ele, que afirma ter sido muito bem recebido pelo público nessa que foi uma das experiências mais ricas da sua vida.

Questionado se a carreira internacional é seu foco e se o público brasileiro poderá vê-lo em algum projeto nacional, Adriano concluiu que o foco é poder trabalhar nos três países. E adiantou: "Tenho um trabalho no audiovisual brasileiro confirmado para o segundo semestre, mas infelizmente ainda não tenho permissão para divulgar".

Toloza também pode ser visto como Carlos no filme Eike — Tudo ou nada e como Hugo na série Todo dia a mesma noite — Boate Kiss, ambos na Netflix.