Nizam, do BBB 24, aparece só de toalha em cliques e anima seguidores - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Gshow Nizam

Nizam, do BBB 24, compartilhou mais fotos sensuais numa rede social. Só de toalha, ele destacou o peitoral e deixou parte do bumbum à mostra.

"Sem toalha é melhor", "Botão de quem já viu sem a toalha", "Não perco nenhuma publi desse homem", "Deixa a toalha cair", "Delicioso", "Eita papai", dispararam os seguidores.

Recentemente, o ex-BBB explicou que se sente confortável com o corpo para divulgar fotos picantes em aplicativo de conteúdo adulto.

"Eu gosto do meu corpo, sempre gostei e nunca tive problema, sou bem desinibido", comentou ele que tem perfil no Privacy, com mais de 12 mil seguidores na plataforma.

