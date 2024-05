Luana Piovani alfineta Pedro Scooby ao falar sobre a criação dos filhos

Reprodução/ Instagram Luana e Scooby

Nesta sexta-feira (17), Luana Piovani interagiu com seus seguidores no Instagram, utilizando a caixinha de perguntas da plataforma. Ao ser questionada sobre maternidade, a atriz fez um comentário atravessado sobre sua relação com Pedro Scooby, pai de seus filhos, com quem já teve desentendimentos públicos.

"Qual parte em ser mãe você gostaria de pular?", perguntou um usuário. Luana respondeu sem rodeios: "A de ter que lidar com o pai". Ela também compartilhou uma frase sobre as dificuldades de ser mãe e a falta de tempo para si mesma, evidenciando os desafios que enfrenta na co-parentalidade.

Luana e Pedro são pais de Liz e Bem, de 7 anos, e Dom, de 12 anos. Recentemente, Dom veio morar com o pai no Brasil, enquanto Liz e Bem ficaram em Portugal com a mãe. Luana reclamou da ausência de Dom na escola desde que ele se mudou para a casa de Pedro, expressando sua preocupação com a educação do filho mais velho.

O conflito entre Luana e Pedro intensificou-se quando o surfista entrou com uma ação judicial contra ela. No final do processo, a justiça portuguesa decidiu a favor de Pedro, proibindo Luana de mencionar seu nome em assuntos relacionados à criação dos filhos, um desdobramento que complicou ainda mais a dinâmica familiar.

