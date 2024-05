Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de maio de 2024

Fase importante para compreender o papel do outro em sua vida e no funcionamento do todo. De modo geral, este momento será uma oportunidade para fortalecer os indivíduos ao seu redor, reconhecendo os dons e as habilidades deles. Com isso, poderá ter mais clareza dos seus próprios talentos e sonhos.

Ainda neste período, a tendência será que surjam mais oportunidades para estar entre amigos e pessoas em sintonia com os seus propósitos. No setor profissional, a semana será de muito movimento. Você terá mais habilidade para se comunicar e negociar.

A tendência será de uma fase próspera em sua vida. Assim sendo, se abra para as mudanças e aproveite os bons ventos. Procure se conectar com a sua consciência superior e ter mais clareza sobre o que deseja para aproveitar este período.

Ainda nesta semana, os dias serão propícios para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e para se dedicar aos estudos em sua área de atuação profissional. Apenas evite iniciar diversos projetos ao mesmo tempo, pois poderá não os concretizar. Por fim, o momento será favorável para viagens.

Após uma fase desafiadora, você viverá um período de expansão. Será o momento de se conectar com seus sonhos e aspirações, além de se esforçar para realizá-los. A semana também será propícia para se dedicar ao autoconhecimento, bem como aos estudos filosóficos e acadêmicos.

Além disso, as viagens e provas serão favorecidas. Apesar das energias positivas, haverá a possibilidade de cometer excessos nos gastos, na alimentação, nas bebidas e nos estudos. Diante disso, para aproveitar este ciclo da melhor maneira possível, procure direcionar bem a sua energia.

O escorpiano deverá estar atento aos seus limites para não os ultrapassar (Imagem: Sunflowerr | Shutterstock)

Ao longo desta semana, a sua rotina ficará bem movimentada, com o surgimento de diversos afazeres. Embora sinta bastante energia e vitalidade para realizar as tarefas cotidianas, atente-se aos seus limites. Isso porque poderá ultrapassá-los, gerando estresse e tensão.

No setor afetivo, o momento será de maior flexibilidade para compreender o outro. Portanto, aposte na comunicação para esclarecer as necessidades de cada um, buscando assim um caminho de equilíbrio. Por fim, você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para que ressignifique as situações que viveu, compreendendo o que levou a elas e os aprendizados que trouxeram.

Sagitário

Acontecimentos do setor afetivo poderão afetar as suas emoções, o que te levará a agir de maneira desequilibrada a fim de conseguir o acolhimento do outro. Para evitar mal-entendidos e encontrar o equilíbrio, procure se acolher e expressar o que sente.

Ainda nesta fase, você desejará viver tudo de forma mais intensa e emocionante. Com isso, poderá tomar atitudes egoístas e autoritárias, gerando desarmonia e conflitos desnecessários. No caso, busque direcionar essa energia para fortalecer a autoestima e o amor-próprio, reconhecendo os seus potenciais, mas sem se deixar levar pelo ego.

Capricórnio

Devido às disputas de poder, as relações familiares enfrentarão maiores tensões e conflitos. Para evitar brigas desnecessárias, procure acalmar os ânimos, observar as situações com mais cautela e respeitar a individualidade alheia.

Ainda nesta fase, você buscará autoafirmação e se conectará com o seu brilho pessoal. Será importante se nutrir dos seus passatempos, bem como se dedicar ao desenvolvimento dos seus dons e talentos. No entanto, ao longo do processo, atente-se à tendência a agir de forma egoísta. Por fim, o momento será propício para o autoconhecimento.

Aquário