Tony Ramos tem alta de CTI e segue internado em hospital

O ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva hospitalar, neste sábado (18/5). Ele, que passou por uma cirurgia no cérebro na quinta-feira (16/5), passa bem, segundo o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

De acordo com uma publicação feita na sexta-feira (17/5) pela atriz Denise Fraga, o ator está bem, lúcido, conversa e faz "até brincadeiras". Confira o vídeo de Denise Fraga: