‘Vai começar a pior época do ano’, desabafa Anitta sobre nova turnê

Anitta, cantora, nesta sexta-feira (17) desabafou nos stories que o período que mais se estressa é quando sai em turnê, algo que acontece neste sábado (18), no México, intitulada de Baile Funk Experience.

"Vai começar a pior época do ano, qual é? A época que saio de tour. A época que foi desenhada para eu ficar estressada, para ficar com ódio da vida. A coisa que mais detesto fazer. Só que, como eu amo tanto esse meu álbum novo, decidi que vou fazer, sim", começou ela.

"Seguindo meu plano, amanhã começam os shows aqui, no México, vou acordar, como tem feito todos os dias, momento de fazer minha meditação, minha manifestação. Vamos emanar! Já emanou a positividade? Pensou coisa boa? Vai ser do início ao fim da tour. Salva esse vídeo ouvindo meus mantras que no final vou continuar só energia positiva", prosseguiu.

"No final dessa tour, vou estar igual: emanando positividade", concluiu. A turnê da ‘Poderosa’ passará por 13 países, mas não tem previsão se chegará ao Brasil. Nesta semana, as turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla foram canceladas, algo que chocou o país.

