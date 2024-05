Reprodução/ Globo Tony Ramos

Lidiane Barbosa assegurou que Tony Ramos está bem, conforme já havia sido divulgado num boletim médico na noite de sexta-feira (17). A esposa do ator afirmou que ele deve permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo menos durante este sábado (18) e revelou que ele já está conversando com ela e com a equipe médica.

O artista passou por uma cirurgia no cérebro na quinta-feira (16) para drenar um hematoma subdural, um acúmulo de sangue que aumenta a pressão cerebral e pode ser fatal. Com o tratamento adequado e uma intervenção cirúrgica rápida, o risco de sequelas e danos é mínimo. Lidiane, ao ser abordada pelo SBT na saída do hospital, reiterou que as perspectivas de recuperação são muito positivas. "O susto foi muito grande, mas ele está ótimo. Já, já ele estará falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para o quarto."

Lidiane expressou sua gratidão pelo sucesso da cirurgia e a competência da equipe médica. "Está tudo bem. Obrigada, a cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa", afirmou. "Ele tá bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele tá bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso."

Tony Ramos está internado no hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal na manhã de quinta-feira (16), cancelou seus compromissos e procurou ajuda médica. A cirurgia foi realizada pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho. Tony estava em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos" no Teatro Tuca, em São Paulo, que teve suas sessões canceladas no fim de semana de 17 a 19 de maio e permanecerá em pausa até a recuperação total do ator.

O post Esposa de Tony Ramos confessa ‘susto’ com cirurgia de ator foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.