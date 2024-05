Projeto convida estudantes e visitantes para conhecer a matriz africana

O projeto OGBON MIMO — Sabedoria Sagrada levará, até o dia 6 de junho, 640 estudantes da rede pública para conhecer a comunidade tradicional de matriz africana Nação Ketu. Além de receber os alunos, a ação abrirá a casa para o público geral nesta quinta-feira (23/5), a partir das 8h30. O objetivo é divulgar para os brasilienses o conhecimento sobre divindades, arte, culinária e cultura afro-brasileira.

A visita para a comunidade será realizada como uma espécie de trilha cultural, na qual o visitante peregrina por estações. Em cada ponto, ele aprenderá mais sobre os orixás, que serão representados por figurantes em cada casa. Na sequência, os visitantes passarão pelo salão de festas e poderão aprender mais sobre os instrumentos musicais utilizados nas celebrações realizadas nesse espaço. O tour segue por exposições com fotos, quadros e desenhos, além de peças artesanais de países como Nigéria e África do Sul. A programação conta ainda com degustação de receitas típicas da comunidade tradicional de matriz africana e será encerrada com apresentação do Grupo de Percussão Afoxé “Omo Ayó”.

Babalorixá Aurélio de Odé, em nota, afirma que o retorno das escolas tem sido muito positivo: “Muitos professores elogiaram a profundidade do aprendizado. A experiência fez com que muitos estudantes refletissem sobre a importância do respeito à diversidade cultural e a necessidade de valorizar as diferentes heranças culturais presentes em nosso cotidiano”. A iniciativa está em conformidade com a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar.